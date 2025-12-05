REPUTACIÓN POR LOS SUELOS

Lo que se encuentra en pedazos, es la reputación de esa policía que encabeza su comadrita, también está en ruinas lo que fuera el edificio de esa Secretaría…

Acudió la Tía a la graduación de la generación 27 de la Academia de Policía, y con tal de ensalzar el trabajo de su querida comadre guanajuatense, dijo que ha realizado un gran esfuerzo “para levantar una corporación que recibimos casi en pedazos y que hoy se fortalece día a día”, narró a sus amigos de tertulia el poeta Casimiro.

–“Lo que se encuentra realmente en pedazos, intervino de sopetón don Memín, es la reputación de esa policía que encabeza su comadrita, también está en ruinas lo que fuera el edificio de esa Secretaría, y no se diga el estado de patrullas, motocicletas, camionetas, equipos de protección, etcétera. A pesar de las carretadas de dinero que le han canalizado a la dependencia, las cosas están mucho peor que antes” aseguró.

–“Ya es costumbre de la Tía minimizar lo que hicieron sus antecesores, con tal de magnificar lo que ella está haciendo. Lo malo es que si hacemos comparaciones sale perdiendo, porque hasta antes de su llegada al Gobierno, nuestro Estado se encontraba en primer lugar de seguridad gracias al trabajo de los policías a los que despidió. Hoy estamos en el sitio cuarto o quinto, y parece nada, pero junto con eso ha aumentado la percepción de inseguridad. Siete de cada 10 ciudadanos se siente más inseguro que antes” aseveró doña Chela.

–“Es un recurso de la personalidad mediocre minimizar el trabajo de los demás, para resaltar el trabajo propio, ilustró don Julián. Es como el jefe mediocre que para imponer su autoridad humilla a sus subalternos, o como el enano, que para ocultar su complejo de inferioridad tiene que alzar la voz para ver si así también crece en estatura. Son pretextos ridículos para simular que hay un buen trabajo, cuando lo que vemos es que cada vez están peor” resaltó.

–“Abundan en las redes sociales videos que ilustran la pésimo labor de los policías leales a la guanajuatense, hay abusos de autoridad, violencia excesiva, robos, detenciones arbitrarias, encubrimiento entre ellos como ocurrió con el “policía sancho” y cosas por el estilo que nos confirman que esa corporación ha perdido el respeto y que ahora sí se encuentra en pedazos” agregó el poeta Casimiro.

–“Y a eso agrégale la enorme corrupción de los jefes policiacos, aseveró don Memín. La comandanta guanajuatense tiene a su disposición cuatro lujosas camionetas blindadas, más de 15 escoltas, dos casas, una muy ostentosa en la zona más cara de la ciudad, para que nadie sepa en dónde se encuentra, y sus viajes de lujo por el extranjero se pueden confirmar en las redes sociales de sus hijas o yernos. Y esas cosas no se pagan con su sueldo, por lo que es evidente que hay enriquecimiento inexplicable y/o desvío de recursos multimillonarios” aseguró.

–“En contraparte, continuó doña Chela, los policías usan los uniformes, botas y equipos más baratos del mundo, sus instalaciones, dormitorios, baños y demás, parecen de refugiados de guerra, y no se diga de la mayoría de las patrullas. Solo están circulando las que acaban de entregar porque las otras ya de plano están desahuciadas. Así las cosas con “la mejor policía del país” despotricó.