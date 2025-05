EL AYUNTAMIENTO DE PABLO QUIERE JODER A LOS SINDICALIZADOS, Y SI LO HACE HABRÁ MOVILIZACIONES: URUETA

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTSPMIDE), José del Carmen Urueta Moha, denunció que el Ayuntamiento encabezado por Pablo Gutiérrez pretende imponer un reglamento interno sin aval sindical, para restringir el bono de perseverancia y lealtad (quinquenio), una prestación ya reconocida y pagada por otras instancias estatales y municipales, y joder a los trabajadores.

Además, aseguró que ya informó a diversas autoridades, como el diputado Antonio Jiménez y representantes del Tribunal y el Congreso, sobre el conflicto, por lo que si mañana hay una manifestación no será tema nuevo para nadie, porque el Gobierno ya lo sabe. “Si no hay acuerdo justo habrá movilizaciones”, advirtió.

Urueta Moha recalcó que dicho bono “ya lo pagó el Congreso, el Tribunal, la gobernadora y hasta Municipios con menos recursos, mientras aquí en Carmen quieren dárselo solamente a un trabajador por dirección, si el jefe lo aprueba. Hicieron un reglamento a su conveniencia, sin el sindicato, y por eso lo desconozco. Para mí, es una basura”.

“No firmaré nada que perjudique a la base. Ellos pueden pagar el bono sin minuta si hay voluntad. Esto es más un capricho que un tema legal”, aseguró.

Urueta Moha afirmó que la exigencia de requisitos como la cotización al IMSS es completamente fuera de lugar, pues el bono se otorga con base en la antigüedad laboral. “No se están jubilando, se están reconociendo años de servicio. Nadie más pide eso, solo aquí”, acusó.

Reiteró que no firmará la minuta mientras se mantengan cláusulas que dañen a los trabajadores, y advirtió que, de no llegar a un acuerdo justo, se convocará a movilizaciones. “Las haré por la mañana, no a escondidas, y siempre con la base informada. Aquí manda la base, no Moha”, subrayó.

El dirigente sindical sostuvo: “Si el otro pseudolíder sindical, quien dice que yo busco beneficio personal y toda la idiotez que se le ocurre decir, que firme él entonces y haga una asamblea donde le explique a su gente que acepta el que los perjudiquen por ese lado”.