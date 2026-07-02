DIPUTADO PEDRO HERNÁNDEZ LAMENTA INSENSIBILIDAD POR APAGONES EN ATASTA Y EXIGE INFORMES SOBRE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, criticó la negativa de la mayoría legislativa para dispensar de trámite un exhorto dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Gobierno del Estado, para atender la problemática de los constantes apagones que afectan a la comunidad de Atasta, en el municipio de Carmen.

Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la decisión de rechazar el exhorto representa un acto de insensibilidad hacia los habitantes de esa región, quienes enfrentan de manera recurrente fallas en el suministro eléctrico y aseguró que, pese a las solicitudes realizadas por los pobladores ante la CFE, el problema no fue atendido de inmediato, situación que derivó en el cierre de una importante vía de comunicación durante aproximadamente cinco horas como medida de protesta. Indicó que fue hasta después de esa manifestación cuando personal de la empresa acudió para restablecer el servicio.

Sostuvo que la situación que vive Atasta requiere atención urgente y lamentó que el Congreso no respaldara la propuesta para agilizar el exhorto, al considerar que las afectaciones impactan directamente en la calidad de vida de las familias. Asimismo, recordó que el 15 de agosto de 2023 el Gobierno del Estado anunció la construcción de una subestación eléctrica para la península de Atasta, con el compromiso de concluirla en un plazo de dos años. En ese sentido, exigió que se informe en qué etapa se encuentra el proyecto, el destino de los 120 millones de pesos anunciados para la obra y la fecha prevista para su conclusión.

Pedro Hernández Macdonald afirmó que la falta de coordinación entre las autoridades estatales y federales mantiene sin solución un problema que, dijo, afecta diariamente a la población, además de incrementar el descontento social por las constantes interrupciones del servicio eléctrico. También invitó a quienes rechazaron el exhorto a conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las familias de Atasta durante los apagones.