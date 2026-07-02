ACCIDENTE DE TRÁILER PROVOCA AFECTACIONES VIALES EN CHAMPOTÓN

Un tráiler se accidentó la mañana de este jueves sobre la carretera, a la altura del ejido Villamar, en el municipio de Champotón, lo que generó afectaciones parciales a la circulación en la zona. El percance movilizó a elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar para asegurar el área y brindar apoyo durante las maniobras para el traslado de la carga a otra unidad.

Mientras continúan los trabajos para retirar el vehículo y liberar por completo el tramo carretero, el tránsito permanece lento, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar las indicaciones del personal en el sitio y prever posibles retrasos en sus tiempos de traslado.