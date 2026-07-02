LA GENTE YA NO PUEDE ESPERAR MÁS, SINO QUIERE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS APAGONES: ARMENTÍA

Sobre el problema persistente de los apagones en Carmen, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, aseveró que la gente ya no puede esperar más discursos de Morena de que va a robustecer planteamientos y propuestas de la oposición, sino se le deben dar soluciones.

Tachó de incongruentes a los diputados morenistas, pues las propuestas de la oposición las dispensan para que vayan a comisiones para fortalecer, robustecer y agregar situaciones, pero con las de ellos hay votación inmediata, y ¿esas no necesitan ser robustecidas y son causas justas y justificadas?, cuestionó.

No hay que ser así, subrayó Armentía López, y exigió exhibir al secretario o secretaria que falle, pero nadie vino a decir que es culpa de la gobernadora, sino que si hay un responsable de la falta de solución, que responda.

A la gente no le interesa el proceso legislativo, sino tener electricidad, que no se descomponga su comida, que no le mientan y que los diputados le den soluciones y no discursos de que vamos a robustecer o fortalecer, sentenció el diputado de MC.