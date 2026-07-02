ENCENDIDO DEBATE EN EL CONGRESO POR PROPUESTA DE REGALAR ÚTILES GRATUITOS

MORENA PROMUEVE APOYO CON FIN ELECTORAL, PUES EL AÑO PASADO NEGÓ AYUDA A LOS ALUMNOS, Y AMLO LE QUITÓ A CAMPECHE $300 MILLONES A ESCUELAS: MC

NO ES CAMPAÑA ADELANTADA, ASEGURA ANTONIO JIMÉNEZ

La propuesta en el Congreso del diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, sobre gratuidad de útiles escolares en el nivel básico, generó intenso debate y reclamos de la oposición por la negativa de Morena de apoyar el año pasado a estudiantes con zapatos, material y uniformes y la reducción presupuestal federal al sector educativo campechano, además de exigirle al pastor del Legislativo que deje de hacer campaña anticipada.

La mocista Hipsi Estrella Guillermo exigió integrar a la propuesta los demás apoyos que plantearon en el 2025 en beneficio de los niños de diferentes escuelas. En respuesta, José Jiménez negó que su propuesta sea parte de una campaña adelantada para ganar votos.

A la tribuna subió la también legisladora “naranja” Tania González para refrescarle la memoria a la bancada morenista, al recordar que al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador le quitó 300 millones de pesos a Campeche del programa Escuelas de Tiempo Completo, a lo que Jiménez justificó, sin presentar pruebas, que la medida fue porque “seguramente el dinero iba a bolsas particulares de grandes empresarios y constructores”.

Tania González cuestionó de nuevo a la 4T, al exigirle al diputado guinda Omar Talango que demuestre en la próxima sesión dónde están 900 millones que supuestamente aplicados en la educación pública, y pidió revisar La Escuela es Nuestra no es medible ni fiscalizable.

Acto seguido, Omar Talango hizo uso de la palabra para responder de una vez, afirmó que cuando habla lo hace con conocimiento de causa, y precisó que no fueron 900 millones, sino 892 millones en el 2023, para atender mil 62 planteles, es decir, 2 de cada 3 escuelas.