¡DESTRUCCIÓN AMBIENTAL EN CAMPECHE! CLAUSURAN MÁS DE 54 HECTÁREAS ARRASADAS CERCA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de un predio en el ejido Xmabén, en el Municipio de Hopelchén, Campeche, al detectar el cambio no autorizado de uso de suelo en terrenos forestales que provocó la remoción de vegetación de selva, e incendios forestales en una superficie de 54.2 hectáreas.

La acción se llevó a cabo los días 17 y 18 de abril, durante una visita de inspección forestal de personal de la Profepa, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Mediante recorridos en campo y uso de un dron fueron identificados 6 polígonos donde se llevaron a cabo actividades irregulares de desmonte.

En el sitio se observaron árboles derribados, raíces expuestas y evidencia de uso de fuego activo para quemar vegetación, lo que afectó directamente al ecosistema forestal, pues hay pérdida de cobertura vegetal, degradación del suelo y graves afectaciones al equilibrio ecológico del ecosistema de selva.

Durante la diligencia, no fue presentada la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo, ante lo cual se determinó el incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Como medida de seguridad y para detener las actividades y evitar mayores daños al ambiente, la Profepa impuso la clausura total temporal del predio.

El predio se ubica en una zona de alto valor ambiental dentro de la Región Maya de la Montaña, cercana a la Reserva de la Biósfera de Calakmul y considerada parte del Corredor Biológico Mesoamericano, por lo que su conservación es prioritaria.

La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente y dará seguimiento a las acciones legales para determinar las responsabilidades y sanciones conforme a la ley.