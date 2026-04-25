APPS DE TRANSPORTE PONEN EN RIESGO A USUARIOS AL COMPARTIR INFORMACIÓN Y HUNDEN A TAXISTAS, DENUNCIAN

La secretaria general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) en Campeche, Teresita Vivas Cornelio, alertó sobre posibles riesgos en el uso de aplicaciones de transporte como InDrive, al señalar que algunos conductores comparten datos de usuarios en redes sociales y hacen comentarios negativos por las bajas tarifas.

Indicó que, a diferencia de estos servicios, los taxistas afiliados al sindicato mantienen la confidencialidad de la información, y subrayó que la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), señaló que las plataformas aún no han concluido su proceso de regularización en la entidad, por lo cual operan fuera de la formalidad.

Vivas Cornelio afirmó que sólo los taxistas cuentan con capacitación y regulación, mientras conductores particulares presentan irregularidades, y lamentó el impacto económico en el gremio, pues en horarios donde realizaban entre 20 y 25 servicios diarios, ahora apenas alcanzan 8 a 10 viajes y reducen sus ingresos.

Criticó la falta de aplicación de la ley, señalando que incluso cerca de la Artec se solicitan estos servicios sin que detengan a nadie, y exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, ya que algunos vehículos operan sin placas o identificación clara.

Finalmente, defendió las tarifas del servicio tradicional al exponer que el costo de la gasolina ronda los 30 pesos por litro, lo que hace inviables precios bajos, y por eso los viajes oscilan entre los 40 y 90 pesos, según la distancia.