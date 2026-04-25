SIN ELECTRICIDAD DESDE EL JUEVES EN ZARAGOZA Y LA CFE SÓLO LES PROMETE QUE ENVIARÁ PERSONAL PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

Vecinos de la calle Pablo García por Iturbide de la colonia Ignacio Zaragoza, se quejaron que desde el jueves no tienen servicio de electricidad, debido a que un poste de Telmex se quebró desde su base y se “apoyó” en la estructura de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cuyas oficinas han marcado en incontables ocasiones pero sólo les prometen el envío de personal para solucionar el problema.

También revelaron que han dado aviso a Teléfonos de México para que retiren su poste, pues temen que caiga sobre algún peatón, ciclista, motociclista o automovilista.