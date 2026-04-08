¡DE “NO MENTIMOS” A “SÍ HUBO…”! SHEINBAUM NIEGA BECAS… PERO VIVIÓ DE UNA

Mediante un meme en formato de video difundido en sus redes sociales, el analista político Alberto Razo mostró tres momentos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: uno donde afirma que “nosotros no decimos mentiras”, otro donde afirma que antes no había becas y por último uno más donde confiesa que ella tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero gracias a una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A su publicación agregó el siguiente texto: “¿Pues no que no existían becas? Claudia y la 4T mienten ¡hasta para lo que no hay que mentir! Recibió una beca ‘neoliberal’”.