miércoles, abril 8, 2026
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CAMPECHANOS REFUNDEN A LAYDA EN EL SÓTANO DEL RANKING DE SEGURIDAD: CE RESEARCH

-La ubican en el lugar 31 de 32 con sólo 30% de aprobación

En su ranking de gobernadores correspondiente al día 6 de este mes de abril, la encuestadora CE Research ubicó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en el lugar 31 de 32 en el rubro de seguridad, con aprobación de sólo el 30% de los campechanos.

La mandataria campechana sólo fue “superada” por la gobernadora de Veracruz, la también morenista Rocío Nahle, con 27 por ciento de aprobación.

La calificación refleja el hartazgo y la incertidumbre de la ciudadanía ante hechos delictivos, sobre todo las ejecuciones, a pesar de que tanto Layda Sansores como su jefa policiaca estatal Marcela Muñoz ya no sólo insisten en afirmar que Campeche es seguro, sino ahora culpan a “ciertos medios” del temor que viven los ciudadanos.

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