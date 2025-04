CIRCULA EN REDES: ¡POLICÍAS, GRACIAS POR SU CAMPECHE SEGURO! SE QUEJA DE FALTA DE APOYO PARA DETENER A PERSONA QUE DAÑÓ A SU AUTO

A pesar de que acudió al Juzgado Cívico y pidió ayuda a agentes policiacos, luego de que una persona aparentemente alcoholizada pateara de manera violenta su vehículo, Mario A. R. L., denunció en sus redes sociales que no encontró el auxilio y apoyo que necesitaba, por lo cual el responsable de los datos a su propiedad huyó.

El inconforme escribió: “Con todo lo que sucede en Campeche, me veo en la necesidad de expresar que no tenemos una autoridad que nos respalde.

Lamentablemente tuve un incidente en la avenida Gobernadores, en el cruce de semáforos, entre Francisco I. Madero y Ejército Mexicano”.

Un sujeto, agregó, salió de la nada, no sé si del bar Marlin, desconozco, pues nunca en mi vida lo había visto, pero se veía alcoholizado, y sin razón alguna empezó a patear con extrema violencia mi vehículo.

En ese momento el semáforo se puso en verde, a lo que aceleré y acudí a la instalación de policía que se encuentra justo enfrente para que lo detuvieran, pidiendo ayuda no sólo a una patrulla, sino a 6, pero ninguna quiso darme la ayuda, recriminó.

La respuesta, continúa, fue “tienes que llamar al 911, ya que nosotros tenemos detenidos”, pero había más de 20 elementos, algunos sin hacer nada, por lo cual me acerqué a varios de ellos con la intención de que alguno ayudara, pero todos se negaron.

Y lamenta: “Esto me hace sentir inseguro, incapaz de poder resolverlo o tener a quien acudir o confiar al momento de que algo suceda, por lo que aquí dejo los números de las patrullas ahí estacionadas que no quisieron brindarme ningún apoyo: 617, 0634, 0706, 0694, 0696 y 0710”.

Por último, señala: “Al ver que ninguno me brindó ayuda, intenté perseguir al sujeto mientras marcaba al 911 para darles la dirección hacia donde se dirigía, y la gran sorpresa fue que tampoco me auxiliaron dejándome solo en espera, y al sujeto simplemente ya no pude localizarlo. ¡Policía de Campeche Gobierno del Estado de Campeche, gracias por su Campeche seguro!!