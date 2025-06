CIRCULA EN REDES: NO ES NOVEDAD QUE DALILA DIGA INCONGRUENCIAS EN DEFENSA DE MORENA

EN LA PASADA LEGISLATURA NEGÓ LA INSEGURIDAD EN LA ISLA

“Estamos bien vigilados, no tenemos ningún @s@lto, no sé de qué delincuencia estás hablando en Ciudad del Carmen… no hables de Ciudad del Carmen si no vives ahí”, soltó la diputada carmelita Dalila Mata, durante una intervención que tuvo en reunión de la pasada legislatura del Congreso de Campeche, de la que también fue parte, para tratar de justificar el clima de inseguridad en la Isla.