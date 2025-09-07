CCEC EXIGE MODIFICACIONES A LA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA PROTEGER A CIUDADANOS Y EMPRESARIOS

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC) solicitó ajustes a la reciente reforma a la Ley de Expropiación, argumentando que ciertas disposiciones actuales limitan el derecho de propiedad y requieren medidas que protejan a los ciudadanos y empresarios. Entre sus propuestas destacan ampliar de cinco a quince días el plazo para que los afectados presenten manifestaciones y pruebas, garantizar que los avalúos los realicen especialistas independientes, y reducir el periodo de indemnización de diez años a un mínimo de seis meses y máximo de tres años.

En un comunicado, el CCEC explicó que tras conocer la modificación legal, se inició un análisis profundo sobre su impacto en la vida productiva, empresarial y social de Campeche. Durante este proceso, se escucharon opiniones de expertos en derecho, notarios y valuadores, y se expusieron conclusiones ante representantes de los organismos que integran el Consejo. Reconocen la actualización de una ley que no se reformaba desde hace más de cuatro décadas, pero enfatizan la necesidad de incluir sus propuestas para garantizar un ejercicio más efectivo del derecho de audiencia, permitir notificaciones digitales en casos de domicilio ignorado y asegurar indemnizaciones justas basadas en el valor comercial de los bienes.

El CCEC reiteró su disposición a fungir como órgano de consulta y acompañamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y a continuar el diálogo con quienes invierten y comprometen su patrimonio para impulsar la economía del estado.