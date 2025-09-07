22 PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA CLASURADAS EN CIUDAD DEL CARMEN POR INCUMPLIR NORMAS SANITARIAS

En lo que va del año, 22 plantas purificadoras de agua en Ciudad del Carmen han sido suspendidas por no cumplir con las normas de higiene y calidad para consumo humano, informó José del Carmen Notario Zavala, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam). Solo en el último mes se clausuraron siete establecimientos tras denuncias ciudadanas por la mala calidad del agua que se comercializa en las calles. Notario Zavala advirtió que “la ciudadanía a veces opta por este producto por ser más económico, pero lo barato puede generar un problema delicado de salud”.

El funcionario señaló que el consumo de agua contaminada puede provocar enfermedades gastrointestinales y otras infecciones que ponen en riesgo a la población. Exhortó a la ciudadanía a presentar quejas formales si detectan irregularidades en las purificadoras, ya sea de manera anónima a través de las páginas de Cofepris o Copriscam, o directamente en la oficina ubicada en calle 37 esquina con 36, de 8:00 a 14:30 horas. Algunos establecimientos han corregido las fallas tras recomendaciones, mientras que otros fueron clausurados por no cumplir con la normativa.