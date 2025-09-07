MARINA NO HA ACTUADO ANTE POSIBLE DERRAME DE COMBUSTIBLE DEL BARCO TITÁN II: PROFEPA

Gisselle Georgina Guerrero García, encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la PROFEPA en Campeche, confirmó que hasta el momento la Secretaría de Marina no ha tomado acción frente a las denuncias ciudadanas sobre un presunto derrame de combustible del barco varado Titán II en costas de Ciudad del Carmen.

La funcionaria explicó que, aunque la PROFEPA tiene conocimiento del posible incidente, no puede confirmar ni intervenir hasta recibir un reporte oficial de la Marina. Señaló que la falta de respuesta institucional, a pesar de la difusión de imágenes en redes sociales, retrasa cualquier medida de contención. Guerrero García advirtió que, de confirmarse el derrame, la Marina sería responsable de implementar acciones inmediatas para evitar que el combustible alcance la zona federal marítimo-terrestre y cause un daño ambiental mayor. La embarcación ha sido reportada en ocasiones anteriores, lo que convierte este nuevo episodio en un problema recurrente que evidencia la vulnerabilidad del ecosistema local ante emergencias ambientales.