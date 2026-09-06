CAEN LAS EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL A SU PEOR NIVEL DESDE 2020; INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD PESAN EN LAS EMPRESAS

El ánimo de las empresas mexicanas para realizar nuevas inversiones registró su mayor caída anual desde 2020, año en que comenzó a medirse este indicador mediante #DataCOPARMEX, reflejando los retos que enfrenta el sector empresarial para ampliar sus operaciones y generar crecimiento.

De acuerdo con los resultados más recientes de #DataCOPARMEX, únicamente 23 por ciento de los empresarios considera que actualmente es un buen momento para invertir, cifra que representa una disminución de 16.5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, cuando el indicador alcanzó 39.5 por ciento.

Entre los principales obstáculos señalados por las empresas para crecer se encuentran la incertidumbre económica, con 25.2 por ciento; la inseguridad, con 20.9 por ciento; la incertidumbre política, con 16.6 por ciento, y el alto costo de los insumos, con 9 por ciento.

En este escenario, Campeche se ubicó entre las entidades con mayor ánimo empresarial para invertir, al registrar 33.3 por ciento entre los socios de COPARMEX. Sin embargo, el organismo empresarial señaló que este porcentaje todavía representa un nivel bajo y que existen condiciones que deben fortalecerse para transformar la intención de inversión en proyectos concretos.

COPARMEX Campeche consideró que estos resultados representan una oportunidad para impulsar estrategias que fortalezcan la confianza empresarial y permitan que las compañías que mantienen disposición para invertir puedan concretar sus planes.

El organismo planteó la necesidad de avanzar en acciones que generen mayor certidumbre económica y jurídica, mejores condiciones de seguridad, reducción de costos y facilidades para la apertura y crecimiento de empresas, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.