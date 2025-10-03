viernes, octubre 3, 2025
AUTO CON EMPLEADOS ESTATALES ATROPELLA Y LESIONA A MOTOCICLISTA; A REGAÑADIENTES, LA CONDUCTORA ACEPTA PAGAR GASTOS MÉDICOS Y DAÑOS

Por conducir a exceso de velocidad y sin tomar sus debidas precauciones, empleados del Gobierno del Estado protagonizaron un aparatoso percance vial en la colonia San José, luego de que la conductora del vehículo particular no hizo su alto sobre la calle Galeana, con dirección hacia la avenida Adolfo López Mateos, y embistió a un motociclista, que sufrió lesiones que no ameritaron hospitalización.

Cabe señalar que la responsable no quería aceptar su culpa, pero luego accedió pagar costos médicos de la víctima y material de la moto.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) atendieron al motociclista, mientras policías estatales tomaron conocimiento del hecho, que no fue turnado al Ministerio Público.

