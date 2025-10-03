“¿Y SAN LORENZO CUÁNDO?”: GOBERNADORA PRESUME EXPROPIACIÓN Y USUARIOS LE RECLAMAN SUS MÚLTIPLES PROPIEDADES

La gobernadora difundió en redes sociales que la expropiación de un terreno no tiene dedicatoria, que no es gratuita y que los propietarios recibirán compensación. No obstante, la publicación generó una lluvia de críticas de ciudadanos que le recordaron las propiedades que su familia ha mantenido en Campeche.

Entre los comentarios más señalados destacaron reclamos directos: “Pues ya es tiempo de que devuelvas los terrenos que los Sansores se agarraron” y “Cuando te toque no llores, todo Campeche sabe que tienes mucho terreno y playa que no compraste”. La mayoría coincidió en exigirle que predique con el ejemplo y que regrese terrenos como los de San Lorenzo: “Usted cuándo le regresa San Lorenzo a los campechanos, que su papá expropió”.

Las reacciones se desbordaron con acusaciones de que su familia privatizó playas y acumuló propiedades de forma irregular. “Gobernadora, empiece a dar el ejemplo”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “En Campeche tenemos pueblo pobre y gobernadora rica”. Los señalamientos revelaron que, para muchos ciudadanos, antes de expropiar a terceros, debería responder por los terrenos ligados a su familia.