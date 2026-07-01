AMLO LE QUITÓ A CAMPECHE 300 MILLONES DE PESOS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO: TANIA GONZÁLEZ

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, lamentó que desde el inicio del Gobierno de Morena con Andrés Manuel López Obrador al frente, le retiraron a Campeche 300 millones de pesos que eran transferidos a las Escuelas de Tiempo Completo, lo que “es un ejemplo de cómo se ha reducido el presupuesto para educación”.

Al intervenir en la tribuna del Congreso para referirse a la reforma a la Ley de Educación Inicial, la legisladora recordó que ese dinero no era parte del Presupuesto de Egresos, sino se trataba de recurso adicional que la entidad campechana recibía para más de 600 planteles, desde preescolar hasta secundarias técnicas.

El programa comenzó hace 3 sexenios y se fue incrementando en base al desempeño de la función de la directora y de los docentes de cada plantel, es decir, tenían que cumplir ciertos estándares docentes y administrativos, y cada año, cada presidente se comprometió a que cientos de escuelas en el país serían incorporadas, impulsadas por la Unesco, “pero todo eso lo hemos perdido con la 4T”.