ABUELITA HEROÍNA SALVA A SU NIETA TRAS EXPLOSIÓN DE PIPA EN SANTA MARTHA

En medio de la tragedia ocurrida en Santa Martha, donde una pipa de gas explotó a la altura del Puente de la Concordia, se vivió una escena de verdadero heroísmo. Una abuelita, identificada como Alicia, usó su propio cuerpo como escudo para proteger a su nieta de la explosión que arrasó con todo a su alrededor. A pesar de sufrir quemaduras, la mujer logró salir de la zona del desastre cargando a la menor en brazos.

Tras la explosión, un policía tomó a la pequeña y, con la ayuda de un motociclista, la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. El momento del traslado quedó registrado en video, documentando el recorrido de emergencia que salvó la vida de la menor.

Fuente: El Universal