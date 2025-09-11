DERRAPAN AL MENOS 7 MOTOCICLISTAS POR MANCHÓN DE ACEITE EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN

San Francisco de Campeche.- Luego de que al transitar sobre la avenida Álvaro Obregón un camión presentó una falla en el motor que propició derrame de aceite, alrededor de 7 motociclistas acabaron derrapando sufriendo golpes en varias partes del cuerpo, ante lo cual policías estatales abanderaron la zona y empleados de una refaccionaria arrojaron polvo químico para evitar más accidentes.

Lo anterior aconteció la mañana de hoy jueves sobre la referida avenida, en dirección hacia la carretera antigua a Mérida. El manchón de aceite abarcó desde la calle San Julián de la colonia Peña hasta la Fátima de la colonia Esperanza.

Testigos relataron que los motociclistas perdieron el control del manubrio y cayeron al intentar frenar, acelerar o dar vuelta, incluso algunos ayudaron a otros tras accidentarse. Ninguno sufrió lesiones de consideración y se retiraron.

El tráfico se vio afectado durante una hora aproximadamente, y se espera que las cámaras del C5 hayan captado la unidad responsable para fincar responsabilidades.