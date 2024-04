Es capricho de Layda mantener a Marcela: Laura Baqueiro

Sin duda es un capricho de la gobernadora Layda Sansores mantener y proteger a la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, e incluso la mayoría morenista en el Congreso del Estado la protege, porque no aprobó separarla del cargo para las investigaciones correspondientes, afirmó la legisladora Laura Baqueiro Ramos.



La gobernadora salió a decir que se hizo una investigación y que ella (Marcela) no es culpable, pero me pregunto quién investigó, dónde está esa investigación y sus resultados.

No nada más es decir que se investigó, sino tener realmente los resultados de la misma, subrayó, y consideró que Marcela Muñoz tiene responsabilidad, pues ella misma reconoció que estuvo al pendiente junto con la gobernadora, vía telefónica, del operativo realizado en Kobén.

“La Comisión de Derechos Humanos de Campeche ya comentó la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, y por supuesto Marcela Muñoz debe separarse de su cargo, por ser la responsable”.

“Si ella tiene responsabilidad que se haga cumplir la ley, así de simple. No queremos a gente que no tenga la capacidad para dirigir, sobre todo una secretaría tan importante como la de Seguridad Pública”, sentenció.

Baqueiro Ramos exigió hacer valer el dicho del presidente AMLO, de que el pueblo pone y quita, y dijo que le da mucho gusto ese despertar de la gente, esa participación de la ciudadanía, “creo es un parteaguas, porque no nada más es ahorita por la situación de la Secretaría de Pública, sino de hoy en adelante los ciudadanos no debemos permitir que ningún funcionario de ningún nivel, de ningún partido, no realice sus funciones como debe ser. La ciudadanía ya despertó y debe de seguir adelante para exigir se hagan bien las cosas”.

Los gobiernos de Morena, como es el caso de Layda Sansores, siempre se han caracterizado por echarle la culpa a otro. El Gobierno Federal se pasó todo el sexenio acusando al pasado y no vemos resultados, por el contrario hemos retrocedido.