NUEVA ONDA TROPICAL TRAERÁ MÁS TORMENTAS A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Una nueva onda tropical arribará este jueves a la península de Yucatán y ocasionará tormentas generalizadas en la región. El fenómeno contará con el apoyo de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que favorecerá que en el poniente y sur de la península las lluvias alcancen gran intensidad.

De acuerdo con los pronósticos, durante la tarde y noche se presentarán tormentas fuertes generalizadas en el 70% del estado de Yucatán y en el 90% del estado de Campeche, así como tormentas dispersas en el 60% de Quintana Roo. Las precipitaciones estarán acompañadas de abundante actividad eléctrica y rachas de viento fuerte.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 38 °C en Yucatán, 32 a 40 °C en Campeche y 31 a 37 °C en Quintana Roo. Para el amanecer del jueves, se esperan mínimas de 21 °C a 27 °C en la región. Los vientos soplarán del este y este-noreste de 10 a 40 km/h, con rachas más intensas en zonas costeras y en áreas de tormenta.

El temporal de lluvias continuará en los próximos días debido al constante ingreso de humedad, la llegada de otra onda tropical durante el fin de semana y una vaguada inducida en el golfo de México por la cercanía de un frente frío.