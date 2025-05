A FUEGO LENTO | ¿AL GABINETE CAMPECHANO?

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

La REVOCACIÓN de la Visa para poder entrar a los Estados Unidos de Norteamérica al cantante consentido de la gobernadora Layda Sansores – JULIÓN ÁLVAREZ – es un gran golpe a la zalameria del cantante después de calificar de ESTADO SEGURO casi poniendo a la Secretaria de Seguridad COMANDANTE Y JEFA MARCELA MUÑOZ EN LOS CUERNOS DE LA LUNA

Este nuevo agravio a la vanidad gubernamental del solar de LA BESTIA Y SUS COMPINCHES, ahora no se suscribe a una llamada de atención desde Palacio Nacional cuando la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en su MAÑANERA DEL PUEBLO envió un mensaje directo para no recomendar el nombramiento al Gabinete del ex Senador Neoliberal Panista en proceso de la FGR , con todo y BRAZALETE COLOCADO PARA NO ESCAPAR pero LA INSURRECTA lo MANDÓ POR UN CAÑO .

Todavía no se termina de festinar -por los aplaudidores al mejor postor sexenal – este personaje viniera a CONDECORAR A LA TAMBIÉN INTEGRANTE DE ” LA LISTA DE MARCO ” para categorizarla en grado de excelencia , dentro de la tesis de AMLO de cuidar- por ser también muy humanos – a la Delincuencia Narco Organizada -.

No cabe duda las piezas seguirán cayendo en este EFECTO DOMINÓ con pronósticos reservados, pues el Gobierno del Presidente Norteamericano DONALD TRUMP no está jugando y menos será de mano tibia o temblorosa para cumplir sus promesas de Campaña .

No creo la Santería Antillana , los ritos de “CORAZÓN” y menos la soberbia de “ATENAS” tengan efectos especiales para encubrir lo evidentemente irremediable .

Aquí ni la Ceremonia PARA CREAR LA ” CABEZA DE PLAYA COMUNISTA” en las Ruinas de EDZNÁ con la presencia del DICTADOR CUBANO MIGUEL DÍAZ- CANEL , EL DICTADOR EN CIERNES ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y LAYDITA SANSORES SEGUIRÁ LO PLANEADO POR EL ” FORO DE SAO PAULO”

Se les viene la noche para los verdaderos traidores de México.

P. D. Mientras tanto ya se comenta JULIÓN ÁLVAREZ podría ser nombrado SECRETARIO DEL GABINETE CACIQUIL CAMPECHANO AL IGUAL QUE A JORGE LUIS LAVALLE MAURY.