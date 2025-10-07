¿Y EL TRANSPORTE?

La realidad es que este caos que prevalece en el sistema de transporte en la capital, retrata a la perfección la ineptitud e inoperancia de esta Administración…

Transcurren los días, las semanas y los meses, sin que el Gobierno de la señora Sansores dé señales de su intención de mejorar el sistema de transporte de la capital. Directores han pasado por la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec), y ninguno de ellos le ha podido encontrar la cuadratura al círculo.

Como si hicieran falta más pruebas de la ineptitud, incompetencia, negligencia y valemadrismo de este fallido Gobierno, se sigue dejando a la deriva a más de 200 mil campechanos, principalmente estudiantes de todos los niveles, que todos los días tienen que abordar alguna unidad para llegar a su destino.

Ya se demostró que las 22 unidades del Ko’ox que empezaron a circular hace unos tres meses, no fueron la solución al problema y se desconoce la razón por la que los otros 102 autobuses de la empresa china Yotong, que desde finales de julio llegaron a la ciudad, siguen aparcados a la intemperie deteriorándose cada día más, sin que la inversión efectuada empiece a generar dividendos para los socios de Movibús.

Se sabe que muchos de los empresarios transportistas que creyeron en las promesas fantasiosas de la gobernadora, están a punto de estallar. No han recibido un solo peso y ya enfrentan los cobros de los bancos con los que se endeudaron para aportar el capital que les permitiera contar con una unidad nueva.

No solo eso, los operadores de los 22 camiones chinos que ya están en servicio, han empezado a sacar las garras. Se olvidaron de los buenos días y de la sonrisa con la que recibían a los pasajeros, y ya volvieron a poner cara de pocos amigos, maltratan a los estudiantes y personas de la tercera edad, y se paran donde quieran, ocasionando conflictos viales.

Desde hace casi un mes que la ARTEC se encuentra acéfala, pues su inepto director, Jorge Luis López Gamboa, salió con su chiste de que va buscar la postulación a la alcaldía del Carmen, y el trabajo de oficina le impedía visitar a sus futuros votantes. Sueño guajiro del tabasqueño.

La realidad es que este caos que prevalece en el sistema de transporte en la capital, retrata a la perfección la ineptitud e inoperancia de esta Administración. La secretaria de Gobierno, Elisa Hernández, de quien depende el sector, continúa con su precampaña anticipada a bordo de sus camionetas blindadas y de lujo. Si por alguna razón tuviera que subirse a un camión, seguramente que ya se habría interesado en resolver el problema.

Pero decíamos, esto muestra el valemadrismo de la gente que nos gobierna. Ellos tienen chofer, guardaespaldas y vehículos de lujo para movilizarse, mientras que la gente de a pie tiene que esperar horas para poder llegar a su destino, y después regresar a su hogar. Eso de “primero los pobres” sigue siendo una mentira más de la Gobernadora.