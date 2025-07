La “Trapeadora”

Se han manifestado todas las señales para evidenciar esos presuntos nexos, pero o ha habido demasiado afecto, cariño y amor, o ha prevalecido la complicidad…

Lo que está sucediendo en el vecino paraíso del Edén de Adán, debería ser un severo llamado de atención para los gobernantes del reino de la Culebra y las Garrapatas, en donde le han dado manga ancha a sus autoridades policiacas, y a pesar de que les han advertido de sus posibles vínculos con los malosos, la Jefa Máxima ha puesto oídos sordos a esas alertas. Que no nos salgan después con que “no sabían”, que “no estaban enterados” o que “nadie les dijo nada”, externó preocupado el poeta Casimiro.

–“Reza un refrán muy socorrido en la vida pública nacional, comentó de inmediato el bolero don Memín, que ‘si camina como pato, nada como pato y grazna como pato, es porque seguramente es un pato’ y en el caso que nos incumbe se han manifestado todas las señales para evidenciar esos presuntos nexos, pero o ha habido demasiado afecto, cariño y amor, o ha prevalecido la complicidad”.

–“Son señalamientos muy fuertes los que estás haciendo, regañó doña Chela al rechoncho bolero. ¿No tienes miedo que te acusen por difamación, calumnias o delitos de odio? Porque eso sí lo saben hacer: demandar, perseguir, acosar, aunque no cumplan con su función fundamental que es dar seguridad y protección a la ciudadanía”.

–“Coincido plenamente con sus señalamientos, intervino con solvencia don Julián. Y me atengo a las consecuencias de coincidir con esas observaciones, pues, como decía el gran Juanga, ‘lo que se ve no se juzga’, y lo que estamos viendo aquí es que se protege más a la maña, que al ciudadano y no olvidemos que las autoridades federales ya han hecho operativos exitosos contra los vendedores de veneno, sin que participen elementos estatales. Existe la desconfianza, y por tanto existe la sospecha de sus posibles vínculos” subrayó.

–“Es hasta riesgoso para nuestra seguridad personal referirnos públicamente a estos temas, resaltó preocupado el poeta Casimiro, pero observando lo que sucede en estados vecinos no podemos descartar que por el efecto cucaracha también aquí estemos enfrentando situaciones similares, y como ustedes dicen, las señales que vemos todos los días es que sí se puede estar hablando de complicidades peligrosas” subrayó.

–“Pues si en el Edén de Adán tienen a su “barredora”, que no se descarte que entre nosotros esté operando la banda de “La Trapeadora”, porque ellos controlan todo: desde patrullas, motocicletas, camionetas, elementos, videovigilancia, el C5ntro de Espionaje, las cárceles, los retenes, la fiscalía, el consejo estatal de seguridad y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Les han dado todo el poder y lamentablemente no ha sido para bien” lamentó severamente el bolero don Memín.