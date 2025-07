URGE DECRETO PRESIDENCIAL ESPECIAL ¡PARA PERMITIR EL PASO LIBRE DEL PATRIMONIO DE LOS DEPORTADOS!

Por: Dr. Derecho René Narváez Lozada | Locutor periodista “La voz de México”

• LA ADUANA DE MEXICO Y EL SAT SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENCARGADA DE COBRAR LOS IMPUESTOS DEBEN DE FLEXIBILIZAR LOS TRAMITES A LOS INMIGRANTES EXPUSADOS DE U.S.A.

• NO SE PUEDE IMPONER CARGAS FISCALES O DE TRAMITES BUROCRÀTICOS A QUIENES VIVEN EL FENÒMENO DE LA DEPORTACIÒN

• MÈXICO ESTA OBLIGADO Y DEBE DE APOYAR A NUESTROS PAISANOS QUE SE QUEDARON SIN TRABAJO

El gobierno mexicano durante muchos años se benefició de LAS REMESAS DE NUESTROS COMPATRIOTAS QUE TRABAJABAN EN EL EXTRANJERO ¿Si o no? Entonces es el momento de regresarles a ellos algunos beneficios, como que puedan ingresar con todas sus cosas de regreso a sus casas en nuestro país. Para que mejor me entiendan se los explicare de la manera siguiente.

Con el eslogan o la frase “Paisana, pisano, México te abraza” empieza una campaña para recibir a nuestros inmigrantes deportados, por lo que el licenciado José Antonio Peña Merino quién es Director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de manera oficial dice que todas las personas deportadas en esta nueva era del presidente Donald Trump y sus políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica podrán si quieren entrar al país e ingresar a México con sus bienes sin pagar impuestos de importación de comercio exterior, entre estas cosas, ropa, muebles, electrodomésticos, instrumentos y herramientas, pero no vehículos, camionetas de trabajo, casas rodantes donde vivían, camiones de carga etc.

Me llama mucho la atención y no sé si enojarme o reír ante las ocurrencias de las autoridades de México que “son bien fregonas – porque solo les gusta fregar” “Bien decía mi abuelita Panchita que era muy sabia, nuestras autoridades solo entienden que al indio siempre hay que fregarlo” Y digo esto, Porque fíjese usted “que bondadosos son nuestras autoridades” Ahora dicen que van a facilitar regreso del dinero invertido o de lo que ganen en sus salarios en caso de seguir trabajando en los Estados Unidos por parte de nuestros paisanos o connacionales, y para ello se les va a simplificar la lista de requisitos por lo que además se les dará una ayuda al cobrarles una baja comisión, por lo que el gobierno federal de México hizo público y anunció que en relación de lo que venían pagando por las transacciones de envió con una comisión de 3.99 ahora bondosamente será de 2.99 dólares por transacción de dinero a México a través del BANCO DE BIENESTAR o ahora también llamado FINANCIERA DEL BIENESTAR.

En verdad celebro que recientemente EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES JORGE RAMÓN DE LA FUENTE quién siempre se ha caracterizado por su calidad humana, haya anunciado que se hizo un acuerdo con aduanas para que nuestros paisanos deportados o expulsados “ puedan regresar o regresen al país sin pagar impuestos con algunos sus muebles o menaje de casa e incluso sus herramientas de trabajo”, pero lo malo es que este acuerdo es limitado y no permite que regresen a casa con todas sus cosas, lo que se me hace una total injusticia, porque tras de ser maltratados con la expulsión arbitraria e inhumana que ordeno Trump, ahora tienen que someterse a las autoridades aduanales y perder gran parte de sus patrimonios y adquisiciones porque no califican según las autoridades de México para que entren a nuestro país, por lo que nuevamente se les vuelve a dañar y re victimizar ya que si sus cosas no califican tendrán que dejarlas en la Unión Americana y perder el valor de ellas ¡Lo que se me hace una injusticia!

Por lo que considero que, si bien es un gran avance este acuerdo señalado en el párrafo anterior, creo que no basta con hacer un convenio parcial con la ADUANA DE MÈXICO que le permita a los mexicanos deportados de los Estados Unidos que puedan ingresar algunas de sus pertenencias que adquirieron lícitamente trabajando en los Estados Unidos, por lo que considero que la Presidenta de México DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO debe de intervenir y ordenar un decreto ESPECIAL, UNICO Y EXCLUSIVO PARA ESTOS CASOS, donde se autorice el ingreso de TODO SU PATRIMONIO ADQUIRIDO POR LOS INMIGRANTES.

Por lo que para mí urge ordene de inmediato a la ADUANA DE MÉXICO “permitan el ingreso de todo el patrimonio de los connacionales deportados” y de ser posible “Que no paguen impuestos por importar su objetos personales y patrimonio” Y en los objetos que se paguen impuestos como son los autos y camionetas, camiones, motor home o casas rodantes de modelo reciente sea un impuesto simbólico de $2,500.00mn Dos mil quinientos pesos moneda nacional y 2,500.00 mn por placas igual a los que se está cobrando para permitir en la importación de vehículos actualmente, solo que no se restrinja el año del modelo y que e permita aun los de modelo reciente que ingresen y que se les condiciones de ser necesario a que no se puedan vender estos antes de 5 años de circular y pagar las tenencias y refrendo de placas en nuestro país.

Considero que por humanidad y por simple lógica para no dañar más la economía de los trabajadores inmigrantes o que eran residentes en los Estados Unidos, quienes por las políticas xenofóbicas del Donald Trump de la noche a la mañana son deportados o expulsados del vecino país y después de perder sus trabajos y estabilidad económica lo que significa una gran tragedia para miles o millones de mexicanos que tienen tiempo o muchos años de vivir y trabajar en los estados unidos ahora por las normas y políticas internas de LA ADUANA MEXICANA ¡Tengan que perder todo o casi todo! Porque no se les permite ingresar con sus ganancia y patrimonios e México su país, por lo que no se me hace justo, que con sus deportaciones también pierdan sus autos, camionetas de modelo recientes, muebles o cosas, bienes y pertenecías o le pregunto ¿A usted si se le hace justo?

Por lo que considero que de parte del gobierno no se debe ni puede por parte de ellos, poner trabas o condiciones y hacerlos batallar a quienes acaban de sufrir de la noche a la mañana no tan solo la pérdida de un estilo de vida o una vida un poco más cómoda, un trabajo que les permitía enviar dinero a sus familias padres hermanos, hijos o esposa que se habían quedado en nuestro país, si no que hoy se enfrentan al desempleo, y a una vida incierta o que significa de la noche a la mañana perderlo todo y tener que volver a empezar, en un país que aunque es suyo, hoy ya no los conoce, por que sus usos y costumbres cambiaron, por lo que al tenerse que volver a acostumbrar tendrán que pasar mucho tiempo y quizás muchos no lo logren hacer.

Creo que les está faltando sensibilidad y ganas de ayudar a nuestros paisanos deportados, y no se vale que ellos al no poder ingresar sus vehículos de transporte o carga, ahora tengan que dejarlos en el otro lado y hasta perder el valor de los mismos o malbaratarlos a los alevosos gringos ambiciosos que están sobre ellos como buitres para despojarlos de lo que con tanto trabajo, pudieron adquirir y además de lo que algunos pudieron conservar ya que se sabe que a muchos los POLICÍAS, GUARDIA o los del ICE migración americana los despojaron de sus cosas carteras, joyas relojes al momento de detenerlos… “Me da impotencia presidenta Claudia al ver a nuestras autoridades que les falta cerebro para en verdad ayudarlos”.