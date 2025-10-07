martes, octubre 7, 2025
POLICÍAS SORPRENDEN A SUJETO INTENTANDO ABRIR EL COFRE DE UN VEHÍCULO EN EL CENTRO HISTÓRICO

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) detuvieron a un hombre que fue sorprendido en flagrancia cuando intentaba abrir el cofre de un automóvil estacionado en pleno Centro Histórico de Campeche. El hecho ocurrió la mañana de este martes sobre la calle 18, entre 63 y 65, cuando los oficiales, durante su recorrido de vigilancia, detectaron al individuo en actitud sospechosa junto a un Nissan Tsuru color beige, por lo que dieron aviso a la central para su intervención.

Al verse descubierto, el sujeto trató de escapar, pero fue alcanzado y asegurado por los agentes, quienes lo trasladaron a bordo de una patrulla para ponerlo a disposición del ministerio público y determinar su situación legal. La zona quedó bajo resguardo de la SPSC en espera de la llegada de agentes de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgcam), del área de robos, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por daños en propiedad ajena y los delitos que resulten.

