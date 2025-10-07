EJECUTAN A HOMBRE EN LA COLONIA SAN RAFAEL; SICARIOS HUYEN EN MOTOCICLETA

Un hombre fue ejecutado la noche de este martes sobre la calle 6 de la colonia San Rafael, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaran y le dispararan en repetidas ocasiones, provocando su muerte de manera inmediata. Testigos relataron que los agresores se dieron a la fuga a toda velocidad tras accionar el arma de fuego, mientras vecinos alertaban a las autoridades mediante el número de emergencias.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias arribaron al lugar, pero solo confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Policía Estatal acordonaron la zona en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgcam), quienes realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el