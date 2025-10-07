USAR EL APARATO DEL ESTADO Y A UNA GOBERNADORA PARA ATACAR Y DIFAMAR ES UN DISTRACTOR PARA NO MIRAR A LOS CORRUPTOS DE MORENA: ALITO

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que “utilizar el aparato del Estado, a una gobernadora para @t@car, difamar y calumniar, lo que no nos asusta ni nos echa para atrás, es un distractor más para no mirar a los corruptos políticos de Morena como el senador Adán Augusto López Hernández, acusado de ser líder de un cárt3l”.

Morena se desmorona, aseveró, y recalcó: “Lo que estamos haciendo nosotros es denunciarlos y enfrentarlos”, en relación a las denuncias en su contra y a la expropiación de terrenos.