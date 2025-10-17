VUELCA CAMIÓN DE CARGA EN EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y SÓLO DEJA DAÑOS; AL PARECER EL CHOFER DORMITÓ

Cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó hoy la volcadura de un camión de carga sobre el periférico Pablo García y Montilla, entre Siglo 21 y Siglo 23, luego de que el operador de la unidad presuntamente dormitara al volante.

La unidad acabó sobre su costado izquierdo y con la caja destruida en el camellón central, tras lo cual automovilistas avisaron al número de emergencia.

Al lugar llegaron oficiales de la Guardia Nacional para abanderar la zona en espera de la grúa, que puso el vehículo sobre sus cuatro ruedas para retirarlo.