UN GOBIERNO QUE NO TOLERA LA CRÍTICA, REVELA SU FRAGILIDAD: MANUEL CRUZ

La detención del periodista Jorge González Valdez, registrada la noche del miércoles, ha desatado una fuerte polémica en la esfera pública campechana, al considerarse un acto de abuso de autoridad y una muestra de intolerancia a la crítica por parte del gobierno estatal.

La libertad de expresión no es un lujo, es un derecho. Es el pilar de cualquier democracia. Y cuando el poder empieza a castigar la crítica, lo que hace no es demostrar fuerza, sino revelar su miedo. Porque el poder legítimo no se esconde de las preguntas: las escucha, las enfrenta, y si tiene razón, las responde.

