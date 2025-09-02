TRUMP AFIRMÓ QUE OFRECIÓ MANDAR TROPAS, PERO SHEINBAUM LO RECHAZÓ POR MIEDO

La mandataria fue descrita como “increíble, elegante y hermosa”, aunque México sigue bajo control de los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en entrevista exclusiva con el medio conservador Daily Caller que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, está “muy asustada” ante la posibilidad de permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga en territorio nacional.



Trump afirmó que ofreció enviar al Ejército de su país a México, pero que la presidenta rechazó la propuesta: “Le he ofrecido enviar al ejército, pero ella no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ella está muy asustada”, dijo el republicano.



En el mismo diálogo, el mandatario estadounidense calificó a Sheinbaum como “una mujer estupenda, increíble, elegante y hermosa”, aunque remató con la afirmación de que “México está dirigido por los cárteles”.



Las declaraciones se producen en medio de tensiones bilaterales por seguridad y migración, luego de que Trump declarara emergencia nacional en la frontera, aplicara aranceles punitivos contra México y abriera la vía para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha reiterado en distintas ocasiones que no permitirá “intervencionismo” militar en el país, subrayando que la cooperación con Estados Unidos debe darse “en igualdad de condiciones y sin subordinación”.

El señalamiento de Trump ocurre a pocas horas de la primera visita oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, a México, en la que se prevé que los temas migratorios y de seguridad ocupen un lugar central.