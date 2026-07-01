TRES MUERTES TRAS CELEBRACIÓN POR EL TRIUNFO DE MÉXICO

Las autoridades capitalinas confirmaron la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años, durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en Paseo de la Reforma.

De la celebración a la tragedia por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, pues la noche de ayer martes 30 de junio, 3 personas perdieron la vida por asfixia en las inmediaciones del Ángel de la Independencia a causa de la concentración masiva de aficionados en Paseo de la Reforma, confirmó el Gobierno de la Ciudad de México.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 44 años, una joven de 19 años y una mujer de 48 años.

La Secretaría de Salud capitalina dio a conocer que el hombre y la joven habrían sido aplastados por la multitud contra un remolque de baños públicos ubicado entre Paseo de la Reforma y la calle Lancaster, en la colonia Juárez de la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Pese a las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y traslado a un hospital, fallecieron por asfixia.

El tercer deceso fue de una mujer de 48 años localizada inconsciente sobre la calle Berna, también en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

A pesar de la atención médica y traslado a un hospital, los médicos confirmaron que perdió la vida por la misma causa que las otras víctimas, aunque las autoridades no han detallado las circunstancias específicas que provocaron su muerte ni si estuvo relacionada directamente con la aglomeración registrada durante los festejos.

Fuente: Milenio.