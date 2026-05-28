jueves, mayo 28, 2026
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TRAS LAS LLUVIAS, KO’OX QUEDA VARADO Y USUARIOS TERMINAN CRUZANDO A PIE

San Francisco de Campeche.- Una unidad del sistema KO’OX quedó detenida sobre la avenida Gobernadores, a la altura de la zona conocida como “El Regalo”, debido al nivel del agua acumulada por las fuertes lluvias registradas este jueves, obligando a varios usuarios a continuar su trayecto caminando entre la inundación.

Mientras el paso vehicular se complicaba en la zona, personal del Ayuntamiento de Campeche realizó labores de limpieza en drenajes y retiro de basura para tratar de disminuir el nivel del agua y evitar mayores afectaciones en esta transitada vialidad.

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