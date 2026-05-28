OÍDOS SORDOS DE LA CFE ANTE EXIGENCIAS DE QUE EFICIENTE SU SERVICIO EN HOPELCHÉN: POOL ALPUCHE

-“PETICIONES SON LLAMADOS A MISA”

El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, se quejó de que uno de los municipios afectados por el pésimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es Hopelchén, donde habitantes de la zona de La Montaña principalmente se han quejado de apagones de 48 a 72 horas, además de que no han sido rehabilitados los 13 kilómetros de líneas anunciados el año pasado, y que las peticiones a la empresa para solucionar el problema son “llamados a misa”.

Invitó al diputado Antonio Jiménez a agilizar las gestiones, que están detenidas desde hace meses, pues el año pasado se prometió intervenir en 13 kilómetros para cambiar líneas, pero hasta la fecha la CFE no ha cumplido.

Es necesario que desde el Congreso del Estado se hagan llamados a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el deterioro de la infraestructura eléctrica en la entidad, pues además fue idea del presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Antonio Jiménez, crear una comisión para dar seguimiento a este tema.

Finalmente, Pool Alpuche dijo que la infraestructura eléctrica está rebasada y obsoleta, y que los trabajos de las cuadrillas consisten sólo en limpiar caminos y podar algunos árboles que afectan el cableado, pero no atienden peticiones para cortar los que están cerca de líneas de alta tensión.