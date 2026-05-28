jueves, mayo 28, 2026
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HOMBRE HABRÍA TROPEZADO Y TERMINÓ ATROPELLADO POR CAMIÓN FRENTE AL MERCADO

-AMBULANCIA Y POLICÍAS TARDARON EN LLEGAR

San Francisco de Campeche.- Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un camión de carga de la empresa COMA sobre la calle Costa Rica, entre Circuito Baluartes y calle Tamaulipas, frente al mercado principal.

De acuerdo con videos y testimonios difundidos en redes sociales, el hombre habría tropezado y caído justo cuando circulaba la unidad, que terminó por atropellarlo.

Testigos señalaron que el joven permaneció tirado sobre el pavimento en espera de atención médica, mientras que los servicios de emergencia y corporaciones policiacas tardaron en arribar al lugar.

Paramédicos del SAMU le brindaron atención de emergencia antes de trasladarlo al Hospital General de Especialidades, donde su estado de salud fue reportado como grave.

En las grabaciones también se observa el momento en que la hermana del lesionado encara al conductor del camión mientras los cuerpos de emergencia atendían a la víctima.

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