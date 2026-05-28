jueves, mayo 28, 2026
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PERSISTE ESCASEZ DE MEDICINAS Y DE ESPECIALISTAS EN HOSPITALES DE CAMPECHE, DENUNCIAN

Rosalía Hernández Estrella, vicepresidenta de la Asociación “Conciencia Crítica”, destacó que al llegar al primer semestre del año no hay ninguna mejora en los hospitales de la ciudad, pues escasean las medicinas y los médicos especialistas.

“Pensamos que con el cambio de Gobierno (la llegada de Morena o la 4T) mejoraría la atención médica, pero no ha sido así, pues continúan las largas filas para recibir medicinas, que generalmente no hay, y se debe esperar de 2 a 3 meses para obtener una cita”, lamentó.

Asimismo, señaló que estas carencias se presentan tanto en clínicas del IMSS como del Issste.

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