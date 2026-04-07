SIN PRUEBAS, LAYDA TIENE COMO PRESAS POLÍTICAS A 2 ACTIVISTAS PARA ENCUBRIR A POLICÍAS ESTATALES ACUSADOS DE SECUESTRO Y ABUSO DE AUTORIDAD

-LIBERA DE INMEDIATO A YAHARI Y A ELENA, LE EXIGE LA PESTE

Una publicación difundida en redes sociales por la página identificada como La Peste, acusa a la gobernadora Layda Sansores de acusar sin pruebas a dos activistas para ocultar que sus policías estatales están acusados de secuestro, lesiones y abuso de autoridad, y le exige la inmediata liberación de Yahari y Elena.

A la publicación anexa un video donde la mandataria estatal anuncia que fueron abiertas carpetas de investigación contra las activistas, y luego aparecen imágenes de hace 10 años cuando ella “robó documentos, invadió oficinas particulares, rompió vidrios, agredió físicamente junto con sus porros, para acusar sin pruebas que en las oficinas del Partido Verde se realizaba espionaje a la oposición”.

La Peste agrega: “Es irónico, hipócrita, oportunista, cínico, sinvergüenza, ruin y miserable que hoy acuse sin pruebas a activistas de Campeche, quienes son presas políticas, para ocultar los hechos delictivos de policías estatales. Hoy criminaliza la protesta dándoles prisión preventiva oficiosa sin una sola prueba”.