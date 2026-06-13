SILLAS VACÍAS, PUESTOS SIN CLIENTES… ¡Y LA PANTALLA APAGADA EN LA CONCHA ACÚSTICA!

En lo que exhibe una vez más que los 40 millones de pesos que cuestan los derechos de transmisión de los juegos del Mundial de Fútbol, son un tiradero de dinero que pudo ser canalizado a medicinas, paraderos y otras acciones de beneficio común, el primer partido de hoy sábado entre las selecciones de Qatar y Suiza no tuvo un solo aficionado, ante lo cual ni siquiera encendieron la pantalla.

Esta vez no estuvo el vocero estatal Walther Patrón, mientras los emprendedores y puestos ubicados en a un costado de la Concha Acústica permanecieron también sin compradores.