SÁLVESE QUIEN PUEDA

Están enviando refuerzos para apuntalar la embarcación y evitar el naufragio, pero ya es demasiado tarde y las cosas ya no se van a componer por más maromas y piruetas que hagan…

–“No hay la menor duda de que el barco guinda se está yendo a pique y quien está al frente del timón, en lugar de buscar un puerto seguro se aferra a conducir la nave hacia el acantilado, reflexionó el poeta Casimiro, al enterarse de las recientes renuncias de destacados militantes de ese partido, quienes han considerado que en estos momentos la opción naranja es mejor”.

–“Hablas con toda la razón, le contestó don Memín, y observo estupefacto que ante el desastre que se le anticipa al partido del régimen represor y corrupto. Están enviando refuerzos para apuntalar la embarcación y evitar el naufragio, pero creo que ya es demasiado tarde y que las cosas ya no se van a componer por más maromas y piruetas que hagan”.

–“El pueblo ya abrió los ojos, añadió por su parte don Julián. Ya no se deja engañar ni manipular por los falsos profetas de la 4T que dicen que ahora sí van a hacer las cosas mejor. Ya tuvieron su oportunidad, pero se dedicaron a abrir frentes de guerra por todos lados, a perseguir y encarcelar a sus enemigos y a derrochar el presupuesto público en sus extravagancias, y no en lo que de verdad necesita el pueblo. Creo que la evaluación reprobatoria que le conceden todas las encuestas a la Tía gobernanta, será la misma el día de la elección, la inmensa mayoría votará contra ella”.

–“Ciertamente que ese es el panorama que se presagia, coincidió doña Chela, por eso están desesperados tratando de armar expedientes y carpetas de investigación contra todos los opositores. Quieren eliminar a todos sus adversarios para dejar solo en la contienda a su abanderado oficial, quien por cierto, tampoco se ha podido consolidar en la preferencia ciudadana, y le tienen que estar inventando encuestas para hacerle creer que es el favorito. Allá él si se cree esas patrañas”.

–“Leí que llegó un delegado especial a buscar la reconciliación, para rescatar a quienes se fueron y para incorporar a otros más. Pobre iluso. Se ve que no conoce el suelo que está pisando y hasta cree que se va imponer sobre los arbitrios y caprichos de la Tía gobernanta. Que diga misa si quiere, pero que recuerde que no avisamos a tiempo cuando su frustración choque contra la realidad” advirtió don Julián.

–“Yo creo que ya es demasiado tarde para tratar de recomponer las cosas, apuntó Casimiro pero además, se percibe que no hay la menor intención de la mandataria para reorientar el rumbo. Según ella todo está bien, y como tal, está convencida de que no hay nada qué cambiar ni qué mejorar, por lo que lo más predecible es que las cosas empeoren”.

–“Lo cierto es que creen que con dinero van a convencer a los ciudadanos de que esta vez sí van a hacer las cosas bien. Y yo lo que repito es lo mismo de siempre: que repartan todo el dinero que puedan, que donen estufas, refrigeradores, hamacas, sartenes y toda la cosa. Y que la gente lo agarre, porque es dinero que ya se dispuso para eso y lo del agua al agua, aunque el día de las votaciones les regalemos la mayor sorp0resa de su vida que hasta diarrea les va dar” advirtió doña Chela.