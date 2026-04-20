Se basan en la mentira y en la tergiversación o distorsión de la realidad, para hacernos creer que las cosas están bien y que los que están mal son los que cuestionan a la Tía gobernanta…

–“¿Ya se dieron preguntó intrigado el poeta Casimiro, que al mismo tiempo que se dio el “lanzamiento” de la nueva estrategia del Gobierno de la Tía para difundir y promocionar sus supuestas acciones, también se liberó a la horda de bots, troles, perfiles y cuentas falsos en las redes sociales, para defender a rabiar a la mandataria y para insultar a quienes se atreven a criticarla?”

–“Efectivamente, contestó el bolero don Memín. Qué casualidad que esas mismas cuentas que sin rubor aplauden las publicaciones oficialistas, son las mismas que se meten a las páginas digitales de los medios independientes para saturarlos con comentarios ofensivos. Y son tan burdos que solamente repiten lo mismo que la línea oficial les dicta”.

–“Tengo entendido que se les llama hashtag, comentó con su sapiencia de siempre el viejo Julián. Son etiquetas o frases que se repiten en las conversaciones que se dan en las redes sociales y que aparentemente buscan causar la impresión de que hay coincidencia en el tema, pero la realidad es que se trata de lineamientos que tienen que seguir esos bots para acosar, hostigar o intimidar a los periodistas independientes”.

–“Maare, contestó doña Chela con su regional acento. Ahora entiendo por qué esos mismos bots o robotitos, están repitiendo en sus comentarios que las críticas que se dan contra la gobernanta es porque ya no reparte chayotes. Yo supongo que los que manejan esas granjas de bots, reciben una buena lana o un buen chayo, para dedicar su día a defender a la señora de cabello guinda. Gratis no lo hacen, y si para defenderla tienen que ponerle una tarifa, entonces son tan corruptos como ella, y sus críticas o comentarios no valen la pena”.

–“Es parte de la misma estrategia que presentó la Chacha Walas como su “relanzamiento”, por un lado sus páginas oficialistas difunden las “buenas acciones” de la gobernanta, y por otra sus troles y bots atacan a los medios que la critican y le señalan sus corruptelas y yerros. En ambos casos, su cimiento es la mentira, la manipulación o la tergiversación de la información” apuntó el poeta Casimiro.

–“Ahora sí le diste al clavo, coincidió el bolero don Memín. Se basan en la mentira para tratar de reposicionarse, para recuperar terreno, para hacernos creer que están trabajando y dando resultados. Mentir, mentir y mentir como estrategia. ¡Qué, ¿no es más fácil ponerse a trabajar y mostrar los frutos de su esfuerzo? Pero bien dicen que árbol que crece torcido jamás su rama endereza, y por eso es que este Gobierno se tiene que basar en mentiras y falsedades para aparentar que las cosas están bien. ¡Son unos cínicos y sinvergüenzas!” remató.