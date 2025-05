QUE RENUNCIE MARCELA SI NO TIENE PACIENCIA NI VOLUNTAD POLÍTICA: ARMENTÍA; DESDE ABRIL FUIMOS PACIENTES Y HOY NO SE PRESENTÓ

– No es necesaria ninguna campaña política en su contra, porque su trabajo lastima a los campechanos, afirma, y aclara que no hubo acuerdo parlamentario

Al recalcar que hay que tener muchísima desfachatez de la parte de estos amigos del Gobierno, Marcela y compañía de cancelar una reunión, el diputado por Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, aclaró que nunca hubo un acuerdo parlamentario supuestamente no cumplido, pero sí paciencia y prudencia, y que si la jefa policiaca no tiene capacidad ni voluntad política, que renuncie.

Y aseveró: “No es necesaria ninguna campaña política en su contra, pues su trabajo y el de los mandos medios es un insulto para los campechanos, es soez, bajo, indigno, grosero y vil, y lastima a la ciudadanía”.

Hay que ser muy puntuales de decirle que abra los ojos, la secretaria no es una víctima, sino una funcionaria pública y trabaja para este Estado, pero representa en persona el desprestigio en materia de seguridad, subrayó Armentía López.

Es una falta de respeto a mis compañeras y compañeros, porque argumentando una supuesta campaña de desprestigio en su contra (de Marcela), lo que viene diciendo desde hace muchísimos meses, le da la espalda a este Congreso. “Aguantamos y esperamos desde abril sin tocar el tema en esta tribuna, y ya estamos a finales de mayo y tampoco se ha dado”, criticó.

Que no tenga miedo, que venga a dar la cara, a contrastar, a explicar la estrategia de seguridad, que nos diga qué está pasando en nuestro Estado, pero si no tiene la capacidad ni voluntad política, que renuncie; estamos cansados de que le dé la espalda a la sociedad, porque me queda claro que le quedó grande la yegua, sentenció el legislador mocista.