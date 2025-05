PRESUME LAYDA ENTREGA DE AMBULANCIAS AL IMSS, PERO CIBERNAUTAS LE EXIGEN MEDICINAS E INSUMOS Y TACHAN DE INFAME A SU GOBIERNO

cibernautas la tacharon de inepta y señalaron que su Gobierno es una infamia, pues además de que el apoyo es federal, en los hospitales del Seguro Social carecen de medicinas, camas e instrumentos quirúrgicos, le exigieron ampliar instalaciones para que no haya pacientes en los pasillos, y le preguntaron si las unidades son rentadas o compradas.



Las quejas no se hicieron esperar: “Se exige dentro del hospital el aire acondicionado y medicamentos”, “11 después desaparecen y serán 2, para qué tanto vehículo si cuando llegas al hospital te mueres por falta de medicamentos, te ponen en el suelo, no hay camas, el clima no sirve, no hay doctores para operaciones, ni instrumentos ni anestesia, en fin, un mundo de irregularidades, y esta inepta no sabe qué hace falta”, y “…Sólo para tomarse la foto, el IMSS de Carmen no tiene medicamentos y la doña presumiendo”.



Y continuaron las muestras de reprobación hacia la Administración laydista: “De qué sirven sin gasolina ni insumos”, “Para qué ambulancias si en Urgencias no hay camas, la gente está sentada en los pasillos y no hay medicinas primordiales. Es una infamia este Gobierno”, “De qué sirve si cuando llegas al Seguro no hay camillas, ni medicamentos, ni utensilios para alguna cirugía de emergencia..”, “Lo que va a dar el Gobierno Federal, ocúpese mejor que haya medicinas”, y “Para qué?, luego cuando ya esté muerto una llegue”.



Uno ironizó: “Y ya hay sábanas para los pacientes, glucómetros, gasas, algodones, equipo para tomar presión y temperatura y oxígeno, y ya capacitaron a enfermeras (os), doctores y personal administrativo para el trato de los derechohabientes? O con poner ambulancias se compone todo lo demás”, y “De qué sirve? Si nunca llegan cuando las necesitas”.



Pero no pararon las quejas: “En la 13? Y el HGZ para cuándo, tendrían que ver las condiciones en que estamos trabajando”, y “Presupuesto federal, no del Estado, y sólo ambulancias de traslado porque tristemente ni equipadas están” y “Falta el Issste y Especialidades”, y la burla con: “El Gobierno del Estado las donó?”.



La falta de credibilidad quedó de manifiesto con señalamientos como: “Muy bonitas, pero nunca van a buscar a los pacientes, y si son rentadas para la foto, porque al rato las guardan y siguen las mismas chatarras en el IMSS”, “Que no salude con sombrero ajeno, esos son recursos del Gobierno Federal”, “A ver si no hicieron como en Seybaplaya, donde según entregaron patrullas nuevas, pero sólo las pintaron jjaja para la foto”, y “De qué sirven, si el servicio es pésimo”.