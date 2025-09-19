POR OPERAR FUERA DE HORARIO, CLAUSURAN TEMPORALMENTE LAS TIENDAS DE CADENAS COMERCIALES, ACLARAN

El Ayuntamiento de Campeche informó que clausuró temporalmente varios establecimientos de cadenas comerciales nacionales por operar fuera del horario autorizado, es decir, mantuvieron actividades en horarios no permitidos en detrimento de la reglamentación municipal, lo que representa competencia desleal hacia los establecimientos campechanos que sí se apegan al reglamento.



Vicente Cruz Ramírez, secretario de la Comuna, explicó que el Gobierno Municipal sigue un proceso gradual antes de aplicar cualquier medida, siendo la clausura el último recurso, que sólo se aplica cuando los establecimientos insisten en operar fuera de los horarios establecidos, después de haber recibido múltiples advertencias.

El objetivo de estas acciones es garantizar la competencia leal entre todos los comercios y proteger a la mayoría de los establecimientos campechanos que cumplen con los horarios establecidos. Además, se busca preservar el equilibrio comercial y la convivencia vecinal en nuestro Municipio.

El Ayuntamiento de Campeche, afirmó Cruz Ramírez, mantiene el diálogo con los negocios clausurados para que una vez que se comprometan a ajustar sus horarios a la normativa municipal y cumplan y cumplir los requisitos establecidos en leyes y reglamentos, se procederá a retirar las medidas de clausura.