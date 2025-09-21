GOBERNADORA DE CAMPECHE ATRIBUYE A DIOS LA SITUACIÓN DEL ESTADO POR PONERLO EN LAS PUERTAS DEL INFIERNO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, culpó a Dios de la situación del estado al señalar que, aunque lo hizo un paraíso, también lo colocó “en las puertas del infierno” por la presencia del petróleo, riqueza que consideró causa de injusticias y abandono.

En su mensaje, Sansores relató que a partir de la década de los noventa, con la aplicación de una fórmula fiscal, Campeche quedó en desventaja, pues las reglas impuestas por Hacienda castigaron a las entidades que dependían del hidrocarburo. Señaló que esa decisión condenó a los campechanos a vivir en el rezago y la resignación durante años.

La mandataria aseguró que en las audiencias públicas escucha a ciudadanos que le narran historias de pobreza y dolor, lo que la indigna y la impulsa a exigir cuentas a quienes olvidaron al estado. Al mismo tiempo, expresó gratitud hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes consideró piezas clave para poner nuevamente a Campeche en el mapa nacional y devolverle la esperanza a la población.