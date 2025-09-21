VEHÍCULO CHOCA CONTRA SEÑALAMIENTO VIAL EN AVENIDA CONCORDIA, CONDUCTOR HUYE

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en la avenida Concordia, cuando un vehículo se impactó a gran velocidad contra la base de una señalización vial instalada en el camellón, quedando con la parte frontal destrozada. El conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, abandonó la unidad y huyó del lugar, sin que hasta el momento se sepa si viajaba solo o acompañado.

Automovilistas que pasaban por la zona reportaron lo ocurrido al número de emergencias, lo que permitió la llegada de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para acordonar el área. La unidad fue retirada con apoyo de una grúa y enviada a un corralón, mientras que el caso quedó turnado al ministerio público para el deslinde de responsabilidades y en espera de que el propietario se presente a realizar los trámites correspondientes.