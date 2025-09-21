PABLO DEJA A ARTESANOS SIN ESPACIOS PARA VENDER; LOS RETIRÓ DEL PARQUE CENTRAL Y AÚN NO LOS REASIGNA AL NUEVO MERCADO, DENUNCIAN

Artesanos locales expresaron su preocupación por la falta de certeza sobre cuándo ocuparán los locales del nuevo Mercado de Artesanías, pues la Administración encabezada por el alcalde Pablo Gutiérrez los retiró del parque del centro sin darles fecha oficial de la entrega de espacios, y por el momento no tiene lugar fijo para vender.

Miriam Rangel Anaya confirmó que en varias ocasiones les ha dicho que la apertura sería “en dos o tres semanas”, pero hasta ahora siguen sin respuesta concreta. “Seguimos esperando con las manos cruzadas porque no nos dan fecha. El lunes voy a ir a preguntar otra vez, pero mientras tanto no tenemos dónde vender, ni con apoyos temporales”, comentó.

De lo poquito que logro vender me voy manteniendo y también a mi hijo, pero así no se puede uno levantar, agregó Rangel Anaya, e hizo un llamado a las autoridades a brindar información clara y cumplir con los compromisos establecidos.