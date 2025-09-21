CIRCULA EN REDES: ¿A CONFESIÓN DE PARTE…? SI HACEN UNA TRANSA GRANDE, EL PRESIDENTE LO PERMITIÓ: #AMLO, Y EL HUACHICOL FISCAL FUE EN SU SEXENIO

En momentos en que las investigaciones en torno a la red de robo de combustible y de huachicol fiscal escalan hacia el exsecretario de Marina, en redes se hace de nuevo viral el video donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirma que “si hacen una transa grande, “es porque el Presidente lo permitió, pues se entera de todo y no hay negocio jugoso sin su visto bueno”.

En las imágenes, AMLO afirma convencido: “El Presidente de México se entera de todo, y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente, para que quede claro; si hacen una transa grande, grande, grande, es porque el Presidente lo permitió”.